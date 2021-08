Udinese-Ascoli / Post partita: le dichiarazioni di Molina e Silvestri

Scopri assieme a noi cosa hanno detto i protagonisti nel post-partita. Soddisfatti per questa vittoria e per il passaggio del turno

La stagione è finalmente iniziata. Il match che avrebbe garantito l'accesso ai sedicesimi per l'Udinese era da guadagnare contro l'Ascoli di mister Sottil. Arrivata una convincente e soddisfacente vittoria per 3-1. Match praticamente mai in discussione e diversi giocatori si sono fatti trovare pronti sin da subito. Parliamo della prima vera e propria prova ufficiale per il team di Gotti, abbiamo anche visto in campo quasi tutti i nuovi acquisti. C'è stato molto entusiasmo durante l'incontro, il primo dopo tanto tempo con il pubblico presente. Quest'ultimo è stato molto carico ed ha ben supportato tutti i propri beniamini. Scopri assieme a noi cosa hanno detto i protagonisti nel post-partita. Soddisfatti per questa vittoria.

Molina

Al termine del match, si è presentato ai microfoni il laterale Nahuel Molina. Giocatore al centro del mercato nell'ultimo periodo, ma dopo il rinnovo è pronto a fare bene sulla fascia destra, proprio come oggi. Ecco le sue parole:

“Fondamentale iniziare con una vittoria per prendere subito coraggio e fiducia, siamo stati pronti sin dall'inizio, abbiamo controllato il match ed è andato tutto per il verso giusto. Sono contento di quello che mi è accaduto negli ultimi mesi, prima la convocazione con l'Argentina, poi la vittoria in Copa America ed ora il rinnovo con l'Udinese, per concludere al meglio aggiungiamo anche la vittoria di questa sera. Il passaggio del turno è interamente dedicato ai tifosi, in questo periodo ci sono stati lontani e ci sono mancati, dobbiamo molto a loro che ci supportano sempre."

Silvestri

Alle dichiarazioni di Molina sono seguite quelle del neo acquisto tra i pali Marco Silvestri:

"Sono molto felice della vittoria. Mi sono trovato benissimo con i miei compagni e posso dire che sono soddisfatto. Vedere il pubblico sugli spalti è meraviglioso anche se ancora non sono tantissimi. Ad ogni modo è stato bellissimo averli vicino e poterli sentirli. Non se ne poteva più del calcio senza i tifosi. Il precampionato viene svolto proprio per cercare di arrivare al meglio alle partite ufficiali e noi questa stasera abbiamo fatto vedere a tutti di essere ad un buon punto. Abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata e con dei buoni calciatori che ha giocato un'ottima gara. Non era facile ma abbiamo fatto una buona partita e penso che arriviamo pronti al match contro i bianconeri. Ovviamente non sarà semplice giocare contro una squadra come quella di Allegri ma una partita come quella di questa stasera fa molto bene al morale".