Calciomercato Udinese – E’ praticamente ufficiale: sfumano due obiettivi

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e l'Udinese deve ancora trovare una nuova punta. Sfumano altri due obiettivi

Oggi, l'Udinese scenderà in campo contro l'Ascoli nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il calcio di inizio è fissato per le 20:45. La gara sarà visibile su Canale 20. Nel frattempo, però, la società è al lavoro sul mercato. Entro la fine della sessione estiva, Luca Gotti potrà contare su nuovi innesti. La dirigenza deve fare in fretta, il tempo scorre veloce. Come ormai noto, la priorità è una nuova punta. Marino vorrebbe portare ad Udine un attacante in grado di assicurare almeno dieci gol a stagione. Tuttavia, piano piano stanno sfumando tutti gli obiettivi del dirigente bianconero. Vediamo gli ultimi aggiornamenti su due calciatori seguiti a lungo dai friulani.