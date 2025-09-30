News Udinese – Palma non è contento: le parole sui social del difensore

Matteo Palma è giunto al momento dell'esordio con l'Udinese come titolare in Serie A contro il Sassuolo. Il difensore di origini italotedesche ha infatti disputato i primi 45 minuti dell'incontro terminato con una sconfitta per 3-1 contro i neroverdi, dopo aver accumulato solo altri 4 minuti di gioco in campionato nella stagione precedente. Un evento sicuramente memorabile, anche se non per il risultato finale: "Felice per l'esordio da titolare, deluso per il punteggio" ha scritto su Instagram.
Il difensore dei bianconeri è contento per aver esordito in Serie A ma non è soddisfatto del risultato in vista del futuro
Palma ha lasciato il campo alla fine del primo tempo per dare spazio a Kingsley Ehizibue. La sua performance non è stata tra le migliori e l'errore nel marcare Konè in occasione del primo gol della squadra di casa non può che avere un impatto sul giudizio sulla sua partita.
