News Udinese | Le parole del Tucu, Zapata, Gasp… – La raffica del giorno

Giornata di lavoro al Bruseschi per i bianconeri, dopo l'ultimo pareggio con lo Spezia. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio per continuare a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita in programma questo sabato alle ore diciotto è di fondamentale importanza. Si affronterà una squadra forte e ferita come l'Atalanta, uscita con le ossa rotte dopo la trasferta di San Siro contro i Campioni d'Italia.