Udinese – Le parole nel prepartita, Makengo: “Bisogna giocare…”

La partita è alle porte. La squadra allenata da Gabriele Cioffi deve riscattare l'ultima prestazione. Andiamo a vedere tutte le ultime

Il team bianconero deve voltare pagina il prima possibile . Il nuovo anno non è iniziato al meglio e sicuramente i risultati non aiutano dato che tutte le squadre dietro continuano ad accorciare. Ora bisogna iniziare a giocare il calcio che si è visto con l'arrivo del nuovo tecnico. Intanto andiamo a leggere le parole dei futuri protagonisti dell'incontro di questa sera. Ecco le loro affermazioni ai microfoni di Dazn.

"Il nostro team arriva umile e affamato alla gara di oggi. Quello appena passato non è stato un weekend semplice, dato che in pochissimo tempo ci siamo trovati con sei punti in meno in classifica e questo cambia un po’ le coordinate. Noi vogliamo avere una faccia sola, quella di una squadra che si conosce e che sa che nell’umiltà e nel sacrificio può trovare il bel gioco. Questa deve essere la nostra unica faccia da oggi fino alla fine del campionato".