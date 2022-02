Cioffi vs Sarri / Formazioni ufficiali: c’è Beto, out Immobile

Tra pochi minuti scenderà in campo l'Udinese per affrontare la squadra capitolina. Proprio ora sono uscite le formazioni ufficiali

L’Udinese è chiamata a reagire, dopo la pesante sconfitta contro gli scaligeri di Tudor. Tra circa un’ora i bianconeri scenderanno in campo alla Dacia Arena per affrontare gli uomini di Sarri. I biancocelesti invece arrivano da una situazione completamente differente, perché sono reduci da una vittoria per 3-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Entrambe le squadre hanno voglia di portare i 3 punti a casa. I padroni di casa cercano di risalire la classifica e di uscire al più presto dalla zona retrocessione. Invece il club capitolino hanno voglia di tornare nell’Europa che conta. Ci aspettiamo una partita molto combattuta nonostante il divario di punti in classifica tra le due squadre. Ma non perdiamo altro tempo, scopriamo gli 11 titolari delle due squadre.