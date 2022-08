Notizie Udinese | Prosegue il ritiro verso il nuovo campionato

Manca sempre meno all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato , ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo diversi giorni di ritiro in Austria, a Lienz, i bianconeri hanno fatto ritorno ad Udine per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulla sessione d'allenamento precampionato odierna.

Ieri, sabato 6 Agosto, mister Sottil ha concesso un giorno libero ai suoi calciatori dopo il match d'esordio in Coppa Italia contro la Feralpisalò. Nonostante i pronostici parlassero di una partita totalmente in favore dei bianconeri, il club lombardo si è reso molto pericoloso nel corso di questo match, combattendo dal primo all'ultimo minuto di gioco. Il punteggio finale è stato 2-1, con reti di Success e Deulofeu per la compagine bianconera, Siligardi per i Leoni del Garda. Oggi, invece, i bianconeri sono tornati ad allenarsi al Centro Sportivo Dino Bruseschi di Udine ed hanno svolto una doppia sessione d'allenamento in vista della prima giornata di campionato contro i Campioni d'Italia.

L'Udinese sta lavorando senza sosta in vista dell'esordio in campionato contro i Rossoneri di mister Pioli. La partita si svolgerà tra una settimana esatta, sabato 13 Luglio alle ore 18:30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. E' un match particolarmente importante per i bianconeri, che non vedono l'ora di scendere in campo contro un avversario così forte e rinomato. Come sempre, potrete seguire il match su Mondoudinese.it attraverso news e approfondimenti in tempo reale. Come da pronostico, i Campioni d'Italia saranno i favoriti per la vittoria finale e i bianconeri dovranno mettere in campo tutte le loro forze per mettere in difficoltà gli avversari. In attesa della prima giornata di campionato, la domanda sorge spontanea: come giocherà l'Udinese di Sottil? Ecco la risposta! <<