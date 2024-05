Udinese, parte la caccia al biglietto per il match contro l’Empoli

In vista della sfida di campionato contro l'Empoli in programma questo weekend inizia una vera e propria caccia al tagliando: il punto

Le offerte della società e la possibilità di salvarsi ufficialmente ha dato il via ad una vera e propria caccia al tagliando in vista della sfida di campionato tra l'Empoli e l'Udinese . I fan vogliono supportare i bianconeri fino alla fine del campionato e sanno che la loro spinta può essere fondamentale per trovare i tre punti che mancano a salvare questa stagione difficilissima.

Il sistema di Ticketone è andato in tilt nel corso di queste ore proprio per via della grande caccia al tagliando all'apertura della vendita. Problema che è stato sistemato nel corso di queste ore. Adesso non resta che riempire a tutti gli effetti il BluEnergy Stadium per lo scontro salvezza.