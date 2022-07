Notizie Udinese | Parte la campagna abbonamenti 2022/23: tutte le info

Oggi, 7 Luglio, parte ufficialmente la campagna abbonamenti del club friulano per la stagione 2022/23. La campagna è stata presentata ieri in diretta su Twitch e su Udinese TV, con Marco Silvestri special guest. Come accade da ormai 7 anni, il club bianconero lascia invariati i prezzi per salvaguardare le esigenze di tutti i tifosi e offrirà a tutti i tifosi la possibilità di pagare l'abbonamento a rate. Quest'anno la vendita si suddividerà in quattro fasi. La prima, dal 7 al 19 Luglio, sarà riservata alla conferma dei vecchi abbonati. Nel corso della seconda fase, dal 20 al 26 Luglio, tutti gli abbonati della stagione 2019/20 che non hanno rinnovato nella scorsa potranno beneficiare di una nuova tariffa agevolata. Il terzo segmento, invece, permetterà agli abbonati della stagione scorsa di cambiare posto. La quarta fase, dal 29 Luglio al 13 Agosto, prevede la vendita libera online.