News Udinese – Parte dal primo minuto / Arriva match di casa per il portiere

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Nel frattempo, il portiere si troverà davanti al match di "casa"

Redazione

Quello che andrà in scena domani sarà a tutti gli effetti una partita di casa per l'estremo difensore bianconero. Un incontro che già non si prospetta semplice proprio perché sarà contro un avversario tosto e in più la pressione della classifica potrebbe giocare brutti scherzi. Il guardiano della porta dell'Udinese, però, vuole continuare a sorprendere come fatto nelle prime partite di questo campionato. Marco Silvestri non vede l'ora di giocare l'incontro nello stadio più vicino a casa sua. Il portiere è stato uno dei simboli più importanti in questa partenza sprint da parte della squadra friulana. Domani avrà la chance per continuare a confermare le sue buone prestazioni.

Marco Silvestri arriva da un paesino in provincia di Reggio Emilia (Castelnuovo ne' Monti). Una cittadina che si trova davvero molto vicino al Mapei Stadium, luogo in cui si giocherà la partita e impianto situato all'interno del capoluogo di provincia emiliano. I prossimi incontri saranno, a tutti gli effetti, molto importanti. Il portiere vuole continuare a confermarsi, dopo una partenza sprint in campionato. Al momento ha ottenuto ben tre reti inviolate in sole cinque partite, una media che fa invidia anche agli estremi difensori dei migliori team in circolazione. Queste prestazioni continuano ad aumentare le chance di realizzare il sogno di Silvestri.

Sogno realizzabile

Nonostante l'estremo difensore abbia già passato i trent'anni, non ha mai smesso di credere in quello che è il sogno di tutti i bambini quando decidono di voler fare i calciatori: giocare per la nazionale. Queste prestazioni potrebbero portare mister Roberto Mancini a chiamarlo in vista dei prossimi impegni. Al momento e per rendimento sembra essere uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Inoltre, come ha sempre detto, lui non soffre la competizione e non vede l'ora di potersi giocare le sue carte.