News Udinese – Parte la sosta, ma attenzione alle novità / I dettagli

La squadra bianconera si gode questi giorni di pausa con uno sguardo al futuro. Bisogna continuare con lo stesso ritmo. I dettagli

Dopo una crisi di risultati che è durata più di qualche mese, è stata trovata una quadra nei risultati del team bianconero. La squadra ha giocato nel miglior modo possibile da quando è arrivato il nuovo tecnico Gabriele Cioffi, il team ha dato il meglio di se. Ben due vittorie ed un pareggio nei tre scontri giocati, in più ci sarebbe anche un 3-0 a tavolino contro la Salernitana, ma che molto probabilmente non farà testo, dato che la partita verrà rigiocata. Andiamo a vedere le date della sosta per il team bianconero e le idee che la squadra mercato per poter togliere gli esuberi.