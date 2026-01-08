Torino-Udinese | Casadei nel post partita: le dichiarazioni

"Mi sono sentito a mio agio: era da un po' che non partecipavo a una partita, ma questo non ha importanza. Chiunque sia entrato in campo ha dato il massimo impegno. Purtroppo abbiamo perso punti preziosi, ci è mancata decisione e non abbiamo sfruttato le opportunità, che sono state molte. Questo ci è costato caro".