Torino-Udinese | Casadei nel post partita: le dichiarazioni
Cosa si prova dopo un mese out?
"Mi sono sentito a mio agio: era da un po' che non partecipavo a una partita, ma questo non ha importanza. Chiunque sia entrato in campo ha dato il massimo impegno. Purtroppo abbiamo perso punti preziosi, ci è mancata decisione e non abbiamo sfruttato le opportunità, che sono state molte. Questo ci è costato caro".
Rimarrai al Torino?
"Sì. Non mi interessa ciò che si dice o come si muove il mercato, sono concentrato su ciò che faccio qui e continuo così. La mia mente è rivolta solo a dare il massimo".
Questo goal ti ha sbloccato?
"Non sono sicuro se si possano definire momenti di sblocco. . . Durante il campionato ci sono diverse fasi, dobbiamo proseguire e accettare. Proseguo come sempre, impegnandomi al massimo per la squadra. Se il gol arriva, sono doppiamente felice: non è bastato, ma sono contento di contribuire".
