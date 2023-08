Udinese – La partita del riscatto / Sottil cambia tre pedine: ecco i titolari

Sottil vuole i tre punti a tutti i costi. La prestazione contro la Vecchia Signora è stata troppo brutta per essere vera ed infatti proprio per questo motivo la squadra ha grande voglia di trovare il riscatto sul campo. Oggi contro la Salernitana ci saranno ben tre cambiamenti di formazione. Non possiamo fare altro che andarli a vedere uno per uno. Il primo è quello che riguarda la fascia sinistra. Nonostante i venti milioni spesi Hassane Kamara non regala alcuna certezza a differenza di Jordan Zemura. Non è un caso che dopo sole due partite ufficiali verrà preferito l'ex Bornemouth all'ex Watford. Il secondo grande cambiamento è nel mezzo del campo. Tornerà dal primo minuto Lazar Samardzic, uno dei calciatori più importanti di questa squadra. In panchina ci andrà Oier Zarraga che ha vinto il premio come uno dei peggiori esordi in Serie A. L'ultimo cambiamento è quello che riguarda il bomber Beto. L'attaccante portoghese è già a Liverpool, al suo posto Lorenzo Lucca. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dal mercato. In arrivo un bomber dal Benfica <<<