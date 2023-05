Notizie Udinese – Pasqual: “L’avversario più difficile? La Fiorentina”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo l'ex giocatore viola Pasqual ha fatto il punto

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio oggi ricominceranno gli allenamenti dopo l'ottima vittoria ottenuta contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. L'ottavo posto è ancora in bilico e bisogna dare tutto sul campo per poter ottenere quel piazzamento che potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo. Proprio a fare il punto sul finale di stagione e soprattutto sui prossimi incontri del team friulano, ci ha pensato un ex del prossimo incontro: Manuel Pasqual. Il difensore laterale ha fatto il punto sull'annata della società di mister Sottil e soprattutto sui suoi prossimi avversari. Andiamo a vedere tutte le dichiarazioni.

"Qual è l’avversaria dell’Udinese più in forma di quelle a quota 46? La Fiorentina". L'idea di Manuel è molto chiara ed infatti la Fiorentina nel corso di questa stagione sta dimostrando di essere molto pericolosa. Inoltre sempre l'ex difensore ha aggiunto: "Il team gestito da mister Italiano ha inanellato una serie di risultati utili anche con grande continuità". Allo stesso tempo, però, ha dato anche una giustificazione al campionato altalenante della società di Commisso: "Essendo arrivata (la Viola) in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference League, ci sta che lasci per strada qualche punto in campionato". L'intervista non si è ancora conclusa, visto che Pasqual ha fatto il suo pronostico sul match di domenica pomeriggio.

Chi la vincerà? — "L'Udinese arriverà a Firenze con la Viola a cavallo delle due semifinali di Conference, e i bianconeri potrebbero davvero approfittarne, soprattutto se sarà l'Udinese impattante vista contro la Samp". Si conclude qua il parere del difensore italiano che ha giocato anche in nazionale.