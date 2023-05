News Udinese – Success rientrerà prima della fine? / Ecco la verità

Success è fuori dal campo da diverso tempo. Ecco il punto sul suo possibile rientro in campo e quando potrà essere al servizio di Sottil

Redazione

Il centravanti o seconda punta bianconera Isaac Success è ancora fuori dal campo per via del problema muscolare che lo ha colpito contro la Cremonese di mister Davide Ballardini. Da quel giorno non è più riuscito a dire la sua e soprattutto a mettere una data sulla fine dello stop che lo sta tenendo fuori oramai da diverso tempo. Questa è stata l'ennesima grande perdita nella stagione dell'Udinese, visto che il suo infortunio assieme a quello di Beto ha lasciato l'attacco completamente sguarnito. Il tecnico Andrea Sottil in questo ultimo periodo se la sta cavando con quello che è rimasto a disposizione, ma andiamo a fare il punto in vista dei prossimi incontri. Ecco quando potrebbe rientrare l'ex Watford per aiutare i bianconeri ad ottenere l'ottavo posto finale.

Ad oggi non sono cambiate le procedure e di conseguenza il mese di stop dal giorno del match contro i lombardi è stato confermato. Toccherà a mister Sottil continuare a trovare delle soluzioni alternative che permettano al suo attacco di essere sempre prolifico come negli ultimi due match. Ad oggi non è semplice fare a meno del fisico di Isaac Success. Parliamo pur sempre di un calciatore fondamentale e che è sempre stato in grado di tenere le aspettative del club bianconero molto alte soprattutto nei suoi confronti. Ecco quando Isaac potrebbe tornare a mettere piede sul campo da gioco.

Il giorno del rientro — Ad oggi ancora non sappiamo quale sarà il giorno ufficiale del suo rientro. Probabile, però, possa provare a spingere quando mancheranno solo due giornate alla fine di tutte le ostilità. Ancora un paio di settimane di stop e poi (se tutto dovesse andare per il verso giusto) vedremo di nuovo Isaac sul campo.