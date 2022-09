News Udinese | Pasqual: “Per vincere l’Empoli deve fare come i bianconeri”

L'ex giocatore dei toscani, ora opinionista a Dazn, ha spiegato come i toscani devono comportarsi per mettere in difficoltà i giallorossi

Stamattina, al quotidiano La Nazione, Manuel Pasqual ha rilasciato un'intervista volta a fare le carte del match di domani sera dell'Empoli contro la squadra allenata da Josè Mourinho. Pasqual come consiglio alla sua ex squadra, ha dato come modello di riferimento l'Udinese, che solo settimana scorsa ha rifilato un poker storico ai giallorossi. E lui quel risultato lo ha visto da vicino, visto che era alla Dacia Arena in qualità di opinionista Dazn. Manuel Pasqual, ha spiegato come Mourinho è stato “schiaffeggiato” nell’ultima giornata di campionato. Poi ha parlato di come nella sfida che andrà in scena domani sera al Castellani potrebbero fare gli azzurri a battere i giallorossi.

L'ex terzino ha esordito facendo gli elogi ai bianconeri. "Prima di tutto c’è stata una differenza di impatto fisico sulla partita, di idee chiare da parte dell’Udinese su che tipo di gioco esprimere in base all’avversario che aveva davanti.Becao, Deulofeu mi hanno impressionato, ma più di tutti mi ha impressionato Pereyra perché, come quinto a centrocampo, non credevo avesse quella fisicità, corsa e propensione a sacrificarsi".

Bianconeri come modello tattico

Pasqual è poi sceso nei dettagli tattici del match, vinto con merito dai friulani. "La formazione di Sottil ha capito che doveva difendere bassa e far giocare i tre difensori centrali senza lasciare spazio di ragionare ai centrocampisti della Roma che erano costretti ad allargarsi per fare gioco, chiudendo le vie centrali. Quindi senza palle filtranti per i trequartisti, Pellegrini-Dybala, che giocavano fra le linee. Dybala che cerca sempre di muoversi su tutto il fronte d'attacco e Abraham che, se sta bene, ha qualità enormi. Sono uomini che possono spaccare le partite se hanno spazio in profondità. Non vanno fatti ragionare".