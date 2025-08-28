Notizie Udinese – Pasqualin sul mercato finale dei bianconeri: le parole

Claudio Pasqualin ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato dell'Udinese svolto sino ad ora e su ciò che manca per gli ultimi giorni

"Per quanto riguarda l'Udinese, direi che è un mercato tipico per loro. Hanno venduto i giocatori che dovevano cedere, come ad esempio Lucca, del quale era giunto il momento di farne a meno. Il legame tra il club friulano e il Napoli è di lunga data".