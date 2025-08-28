L’operatore di mercato Claudio Pasqualin ha espresso le sue opinioni riguardo al mercato dell'Udinese in un'intervista con Tuttomercatoweb. it:
Notizie Udinese – Pasqualin sul mercato finale dei bianconeri: le parole
Claudio Pasqualin ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato dell'Udinese svolto sino ad ora e su ciò che manca per gli ultimi giorni
"Per quanto riguarda l'Udinese, direi che è un mercato tipico per loro. Hanno venduto i giocatori che dovevano cedere, come ad esempio Lucca, del quale era giunto il momento di farne a meno. Il legame tra il club friulano e il Napoli è di lunga data".
Pasqualin conclude:"Il mercato è ancora in corso e ci sono due nomi di spicco che circolano: Zaniolo e Zanoli, entrambi potrebbero rappresentare ottimi rinforzi". Le ultime di mercato: Zaniolo o Insigne? La scelta del club bianconero <<<
