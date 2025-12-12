Udinese – Un passato che non cambia: il confronto

L’Udinese ha totalizzato ancora 18 punti in 14 partite di campionato, mantenendo un margine di un punto in più rispetto allo stesso momento della scorsa annata. Anche in quel caso, alla 14esima giornata, l’Udinese aveva subito una sconfitta in casa contro il Genoa (0-2) e, il 1 dicembre, la classifica rimaneva bloccata a 17 punti.