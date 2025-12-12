mondoudinese udinese news udinese Udinese – Un passato che non cambia: il confronto

Udinese – Un passato che non cambia: il confronto

Dopo 14 giornate di campionato l’operato di Runjaic viene messe a confronto con quello della stagione passata
L’Udinese ha totalizzato ancora 18 punti in 14 partite di campionato, mantenendo un margine di un punto in più rispetto allo stesso momento della scorsa annata. Anche in quel caso, alla 14esima giornata, l’Udinese aveva subito una sconfitta in casa contro il Genoa (0-2) e, il 1 dicembre, la classifica rimaneva bloccata a 17 punti.

Alla 15esima giornata, il 9 dicembre, la formazione di Runjaic ha ottenuto una vittoria a Monza. Questa volta, riceverà al ‘Friuli’ il Napoli di Lucca, ex giocatore, e di Antonio Conte.

Non sarà una sfida semplice dal momento che i partenopei sono tra i tre avversari più ostici del campionato. Runjaic e i suoi radunano le forze per il "colpaccio".

