L’Udinese ha totalizzato ancora 18 punti in 14 partite di campionato, mantenendo un margine di un punto in più rispetto allo stesso momento della scorsa annata. Anche in quel caso, alla 14esima giornata, l’Udinese aveva subito una sconfitta in casa contro il Genoa (0-2) e, il 1 dicembre, la classifica rimaneva bloccata a 17 punti.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Un passato che non cambia: il confronto
udinese
Udinese – Un passato che non cambia: il confronto
Dopo 14 giornate di campionato l’operato di Runjaic viene messe a confronto con quello della stagione passata
Alla 15esima giornata, il 9 dicembre, la formazione di Runjaic ha ottenuto una vittoria a Monza. Questa volta, riceverà al ‘Friuli’ il Napoli di Lucca, ex giocatore, e di Antonio Conte.
Non sarà una sfida semplice dal momento che i partenopei sono tra i tre avversari più ostici del campionato. Runjaic e i suoi radunano le forze per il “colpaccio”. Le ultime di mercato: Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore<<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA