Udinese – Pausa nazionali: in campo Laki ed Udogie / Ecco come è andata

Ieri pomeriggio sono scesi in campo il centrocampista serbo Lazar Samardzic e il difensore italiano Destiny Udogie. Ecco come è andata

Sta per giungere al termine la pausa nazionali che è durata due settimane. Da un lato abbiamo Lazar Samardzic e dall'altro Destiny Udogie che sono stati gli ultimi due calciatori dell'Udinese impegnati con le rispettive nazioni d'appartenenza. Due match importanti sia per un calciatore che per l'altro, visto che sono serviti per mettere minuti nelle gambe (almeno nel caso di Udogie) e prendere fiducia in un contesto del tutto nuovo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere come si sono comportati i due astri nascenti del calcio europeo nel corso di questa settimana.

Partiamo dal serbo Lazar Samardzic che dopo l'esordio con la maglia della nazionale dell'est Europa, era pronto per scendere in campo e confermarsi anche in una trasferta difficile come quella contro il Montenegro. Non tutto però è andato secondo i piani, visto che il centrocampista si è dovuto accontentare di novanta minuti in panchina senza scendere mai sul campo da gioco. Alla fine la sua Serbia si porta comunque a casa tre punti fondamentali per la qualificazione ai prossimi campionati europei, grazie alla doppietta di un'altra conoscenza del nostro campionato: Dusan Vlahovic. Dopo aver parlato di Lazar, passiamo al laterale italiano più in forma da un anno a questa parte. Ecco come è andata l'esperienza di Destiny Udogie.

Finalmente in campo — Il laterale sinistro dell'Udinese ha finalmente avuto la sua chance sul campo da gioco. Contro l'Ucraina ha giocato una partita di assoluto livello e messo in crisi tutti i suoi avversari. Alla fine anche i giornali sportivi lo hanno premiato con dei voti altissimi in pagella. Destiny Udogie si prende addirittura un sette da Tuttosport con commento: "Ogni volta che decide di partire, diventa infermabile". L'ex Verona è già pronto per il grande salto, sia di club che di nazionale visto che ieri ha dimostrato di essere nettamente superiore ai coetanei.