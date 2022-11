News Udinese | Pausa nazionali: Semedo in gol, alle 17,30 tocca a Samardzic

Giorni di amichevoli per i friulani che non andranno al Mondiale prima del meritato riposo, ieri in campo Bijol, Lovric e Nestorovski

La squadra del Friuli Venezia Giulia non può fare altro che godersi il grande lavoro fatto sia sul mercato che da parte dei propri scout. Un team costruito in maniera perfetta e soprattutto ancora molto giovane e con ampi margini di miglioramento. Sono tanti i giocatori che fanno parte delle nazionali del proprio paese e non vedono l'ora di mettersi in mostra anche con in queste amichevoli.

Giornata di impegni internazionali ieri per alcuni giocatori bianconeri. Bijol e Lovric sono stati schierati titolari nell'amichevole vinta dalla Slovenia per 2-1 contro la Romania. Il difensore è rimasto in campo per l'intera durata del match mentre Lovric, ammonito, è stato sostituito nella ripresa. Torneranno in campo domenica in un' altra amichevole contro il Montenegro, prima di salutare le gare ufficiali nel 2022 e fare ritorno in Friuli.

Brilla il baby Semedo — Serata di gloria per la stellina del vivaio friulano Vivaldo Semedo, che impiegato dal Portogallo U18 nel torneo a Porec in Croazia, è andato a segno nella sfida contro la Danimarca persa dai lusitani per 4-1. E' rimasto in campo 59 minuti anche l'attaccante Ilija Nestorovski nel pareggio per 1-1 della Macedonia contro la Finlandia. Infine oggi sarà il turno di Lazar Samardzic, impegnato nello sfidare l'Under 21 dell'Italia nel test di preparazione a Euro 2023 delle 17,30.