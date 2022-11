Mercato Udinese – Dopo Walace, ora tocca ai due capitani: il punto

La squadra bianconera ha rinnovato proprio ieri sera il contratto del centrocampista e mediano Walace. Adesso arriva il turno di altri due componenti della rosa molto importanti, stiamo parlando del Tucu Pereyra ed anche dell'ex capitano Bram Nuytinck. La loro è una situazione in continua evoluzione ed al momento non si ha nessuna certezza su una possibile conferma del rinnovo o meno. Andiamo a vedere nel dettaglio la loro situazione e soprattutto quanto manca prima di trovare un accordo di massima che possa lasciare soddisfatti tutti i fans dei friulani. Ecco le ultime sui rinnovi dei due capitani.

Il primo protagonista è quello che adesso indossa la fascia da capitano, stiamo parlando del Tucu Pereyra. da quando è arrivato in bianconero, più di due anni fa, ha avuto una crescita a dir poco spaventosa. I passi più grandi sono stati fatti sotto il punto di vista dell'essere leader. Non è un caso che la fascia da capitano sia stata donata proprio al fantasista, visto che riesce ad avere tutto sotto controllo. Il suo rinnovo è in una fase di stand-by visto che continua ad aspettare una chiamata da parte della società e lui ha aperto incondizionatamente al prolungamento di contratto. Come detto in precedenza, anche sul fronte Nuytinck possono esserci delle novità nel breve periodo.