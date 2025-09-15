Udinese – Pavlovic esce per infortunio! Salta la sfida con i friulani?

Il difensore del Milan ha accusato un infortunio durante il match di ieri contro il Bologna e ad oggi potrebbe saltare l'Udinese

L'infortunio subito da Pavlovic durante il primo tempo del posticipo con il Bologna non è stato di natura traumatica. Il calciatore serbo ha accusato un problema ai muscoli che, simile a quanto capitato a Mike Maignan , lo ha portato a dover abbandonare il campo. Attualmente è in forte dubbio per l'Udinese .

Secondo quanto riportato da MilanNews, si tratta di un affaticamento al muscolo flessore: questo è il tipo di inconveniente che ha costretto Pavlovic a seguire il secondo tempo dalla panchina. L'unica certezza attuale è che Pavlovic è in dubbio per la prossima gara di campionato del Milan. Quella che i rossoneri giocheranno il prossimo weekend al Bluenergy Stadium, il campo dell'Udinese, per la quarta giornata. Il match tra la squadra di Runjaic e quella di Allegri è fissato per sabato 20 settembre, in anticipo serale, con inizio alle 20. 45.