L'infortunio subito da Pavlovic durante il primo tempo del posticipo con il Bologna non è stato di natura traumatica. Il calciatore serbo ha accusato un problema ai muscoli che, simile a quanto capitato a Mike Maignan, lo ha portato a dover abbandonare il campo. Attualmente è in forte dubbio per l'Udinese.
Udinese – Pavlovic esce per infortunio! Salta la sfida con i friulani?
Secondo quanto riportato da MilanNews, si tratta di un affaticamento al muscolo flessore: questo è il tipo di inconveniente che ha costretto Pavlovic a seguire il secondo tempo dalla panchina. L'unica certezza attuale è che Pavlovic è in dubbio per la prossima gara di campionato del Milan. Quella che i rossoneri giocheranno il prossimo weekend al Bluenergy Stadium, il campo dell'Udinese, per la quarta giornata. Il match tra la squadra di Runjaic e quella di Allegri è fissato per sabato 20 settembre, in anticipo serale, con inizio alle 20. 45.
Se Pavlovic non dovesse rientrare, il candidato favorito per sostituirlo rimane sempre lo stesso: Koni De Winter, che ha sostituito Pavlovic tra il primo e il secondo tempo della partita contro il Bologna, esordendo con la maglia del Milan.
