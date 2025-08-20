Mercato Udinese – Payero sul taccuino di molti club! Il punto attuale

Il giocatore argentino è oggetto di interesse in questo mercato e una neopromossa sembra voler fare sul serio per lui

Lorenzo Focolari Redattore 20 agosto - 10:09

Martin Payero è disponibile sul mercato. Finora si sono segnalati interessi da parte di team brasiliani e del Panathinaikos. A questi, si unisce anche la Cremonese di Davide Nicola. Come riportato da Sky, il club grigiorosso valuta l’argentino dell’Udinese per potenziare il proprio centrocampo.

Pare che ci sia già una negoziazione in atto con l’Udinese. L’argentino non ha ancora espresso una sua volontà chiara sul futuro che potrebbe attenderlo. Qualche mese fa il desiderio di tornare in Argentina era abbastanza presente. La nuova stagione potrebbe portare qualsiasi nuova opportunità.

Le doti di Payero sono riconosciute e la Cremonese sa di avere tra le mani una vera e propria opportunità. Le ultime di mercato: De Zerbi lo scarica a Marsiglia, Pozzo ne approfitta<<<