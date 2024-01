Udinese / Payero torna in campo? Le ultime verso il match con i rossoneri

Martin Payero non è stato convocato per la sfida contro la Fiorentina. Ecco tutte le ultime sul calciatore in vista della sfida ai rossoneri

Martin Payero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Dopo un buon avvio di stagione è arrivata la titolarità indiscussa per il centrocampista dell'Udinese, ma contro la Fiorentina non è potuto scendere in campo per via di un guaio muscolare. Ecco tutti gli aggiornamenti in vista del prossimo incontro di campionato.

Nel report emanato dall'Udinese non viene fatto alcun riferimento al rientro di Payero. Di conseguenza il rischio è che nel corso della prossima sfida possa non essere sul campo da gioco. Logicamente tutto il team spera di poterlo avere il prima possibile a disposizione. Soprattutto in vista di un match come quello contro i rossoneri.

