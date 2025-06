Udinese – Pedullà su Lucca: “Se vale 30 milioni allora…” Le parole

Uno dei temi più discussi nel mercato del calcio è la possibile transazione che potrebbe portare Lorenzo Lucca a giocare per il Napoli. Anche se l'attaccante dell'Udinese ha già mostrato disponibilità verso questa opzione, si stanno ancora cercando di finalizzare i dettagli tra le due società, che hanno in programma diversi incontri per questa settimana.