Notizie Udinese / Pedullà contro i Pozzo: “Cannavaro meritava più rispetto”

Dopo la decisione del nuovo tecnico per la prossima annata dei bianconeri non mancano le polemiche. L'Udinese infatti non vede l'ora di poter tornare a parlare di calcio giocato, visto che la decisione su Fabio Cannavaro ha lasciato non poche polemiche. Ecco il parere dell'esperto del calciomercato, Alfredo Pedullà.

"Fabio Cannavaro ha lasciato l’Udinese dopo aver compiuto un’autentica impresa. E forse, senza forse, sarebbe bastata questa motivazione per meritare un minimo di rispetto in più. Invece all'Udinese lo hanno tenuto in bilico per giorni e giorni, probabilmente avevano già deciso di cambiare e qualsiasi scelta è legittima. Sarebbe stato giusto fare almeno una carezza in più a Fabio Cannavaro, piuttosto che attuare una forma sbagliata per un congedo che l’Udinese voleva da sempre ma che evidentemente non ha saputo comunicare nel modo migliore. Peccato". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulla possibile cessione di Walace <<<