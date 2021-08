Udinese – Incredibile / Pedullà svela le operazioni: sfumano altri 3 obiettivi!

Alfredo Pedullà lo conosciamo tutti. Il noto esperto di calciomercato è diventato uno degli emblemi di questa sessione estiva di mercato insieme al solito Gianluca Di Marzio. I loro tweet e le loro esclusive tendono a lasciare di stucco le varie tifoserie. Una cosa è certa: il calciomercato è un modo meraviglioso in cui non ci si annoia mai. Ieri Samardzic ha firmato un quinquennale con l'Udinese. Il 19enne, ormai lo sappiamo tutti, ha sposato il progetto Udinese fino al 2026. Adesso tutti gli sforzi di Pierpaolo Marino sono rivolti al reparto offensivo. Serve almeno un altro attaccante. Gotti desidera un bomber. Le ultime notizie che arrivano da Pedullà, però, non sono esattamente quelle che l'allenatore bianconero avrebbe voluto sentire. 2 se non addirittura 3 attaccanti sono sfumati. Adesso la situazione si complica. Ecco che cosa sta succedendo <<<