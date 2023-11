Udinese – David Pejicic ha già conquistato tutti: il focus sul classe 2007

Il centrocampista Pejicic ha conquistato tutti in questo ultimo periodo. Ecco il focus sul 2007 che sembra essere già pronto per i grandi

Ieri contro il Cagliari si è messo in mostra un calciatore in particolare, stiamo parlando del classe 2007 David Pejicic. Arriva dalla Slovenia, ma già nelle amichevoli abbiamo tutti potuto ammirare la sua classe. Oggi addirittura è stato in grado di riconfermarsi e fare del suo meglio all'esordio tra i professionisti a soli 16 anni.