Udinese | Parla Pejicic: “Mi piace stare in prima squadra. Mi trovo bene”

Il talentino bianconero, in grande spolvero in queste amichevoli di pre campionato, ha parlato al termine della vittoria di ieri pomeriggio

Non solo Simone Pafundi , un altro talento del settore giovanile dell' Udinese risponde al nome e al cognome di David Pejicic . Trequartista sloveno classe 2007, nell'ultima stagione ha giocato 26 partite con la Primavera (di ben tre anni sotto età), segnando una rete. In queste amichevoli ha dimostrato di essere pronto al grande salto e ora i bianconeri puntano forte su di lui. Queste le sue parole al termine della gara di ieri.

In campo per 90 minuti, David Pejicic ha dimostrato di poter stare in campo con i più grandi. “Sono felice di aver iniziato dal 1’, la squadra ha giocato bene – dice lo sloveno sulla gara contro l’Al Rayyan, passati per primi in vantaggio – Ci siamo rimboccati le maniche e dal loro gol abbiamo costruito la vittoria” .

Le parole di Pejicic

Solo il palo ha negato al classe 2007 la gioia del gol: “Volevo fare gol, purtroppo non è entrata. È stato merito dei miei compagni, hanno creato una grande azione”. Dalla Primavera alla prima squadra, Pejicic non risente del salto. “Mi piace – conclude – La squadra è più matura e i giocatori mi aiutano tanto, mi trovo bene”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club e sul mercato in entrata e in uscita. La cessione di Scamacca all'Atalanta apre un nuovo spiraglio per Beto. I neroazzurri potrebbero chiudere il colpo <<<