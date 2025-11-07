News Udinese – Pellegrini carica i suoi in vista dei friulani: le parole

Il trequartista capitolino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita con il Rangers riguardo alla prossima gara contro i friulani

La Roma ha trionfato sul terreno dei Rangers grazie ai gol di Soulè e Pellegrini. Proprio il capitano della formazione di Gasperini ha rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro, menzionando anche il prossimo match di Serie A contro l'Udinese, fissato per domenica 9 novembre alle ore 18. 00:

“Contro di loro è sempre un incontro molto fisico e dinamico. Noi, più che concentrarci sugli avversari, dobbiamo impegnarci per migliorare gli aspetti su cui lavorare. E poi andare avanti: se seguiamo il nostro piano, sono certo che realizzeremo una grande prestazione. ”

Le aspettative sono alta in casa giallorossa e Runjaic dovrà caricare la squadra al meglio per affrontare la pressione dell'Olimpico.