Roma-Udinese | Pellegrini: “Celik? Ragazzo straordinario…” Le parole

"Ho già menzionato che per noi è un'ottima occasione collaborare con un allenatore come il mister, e stiamo approfittando di questa chance. Come ho sempre affermato, questo è un team motivato che desidera ottenere risultati, lavorare e fare sacrifici. Forse non si è mai messo in evidenza abbastanza il nostro amico Celik, che è davvero una persona straordinaria".