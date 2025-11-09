Il trequartista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con l'Udinese.
udinese
Roma-Udinese | Pellegrini: “Celik? Ragazzo straordinario…” Le parole
"Ho già menzionato che per noi è un'ottima occasione collaborare con un allenatore come il mister, e stiamo approfittando di questa chance. Come ho sempre affermato, questo è un team motivato che desidera ottenere risultati, lavorare e fare sacrifici. Forse non si è mai messo in evidenza abbastanza il nostro amico Celik, che è davvero una persona straordinaria".
"Un giocatore può avere prestazioni buone o meno, come tutti noi, ma come individuo è veramente unico. Da quando si è unito a noi, ha trovato il suo posto nel gruppo in modo impressionante. È con noi da anni, si impegna senza mai lamentarsi, ed è per questo che sono ancora più felice quando si presentano situazioni così positive per ragazzi come lui". Le valutazioni del match: Il salto di qualità non arriva: le pagelle <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA