La gara tra Parma e Udinese è a poche ore di distanza. Runjaic e Cuesta hanno poche ore a disposizione per ultimare le formazioni ufficiali. Ecco i probabili schieramenti.
Parma-Udinese | Pellegrino per i ducali, Davis titolare? Le probabili
Runjaic pensa a delle rotazioni: davanti Davis potrebbe essere titolare così come Mateo Pellegrino nel Parma
PARMA 3-5-2
Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Trabucchi, Cremaschi, Ordonez, Lovik, Begic, Plicco, Hernani, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Benedyczak, Almqvist, Djuric. Allenatore: Cuesta.
UDINESE 3-5-2—
Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Kabasele, Zanoli, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Piotrowski, Miller, Gueye, Bravo, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
