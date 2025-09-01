Udinese – La squadra si forgia nei pensieri di mister Runjaic

L'Udinese di questa stagione è diversa in tanti aspetti: è come se mister Runjaic avesse trovato la chiave per infondere le sue idee

Lorenzo Focolari Redattore 1 settembre - 10:32

Nessuno si sarebbe mai aspettato una prestazione come quella di ieri. Dopo il sonnolento 1 a 1 rimediato contro il Verona di Paolo Zanetti, trovare tre punti a Milano è stata un'impresa meravigliosa. La squadra è cambiata: adesso la consapevolezza è aumentata nei giocatori anche grazie all'ordine che Runjaic ha portato nello spogliatoio e nel campo. Lo scorso anno l'Udinese non si rispecchiava molto bene con alcuni moduli, ora le idee di gioco vengono sviluppate.

L'inizio della gara ha visto i bianconeri soffrire per 16 minuti. La qualità dell'Inter si è fatta sentire e Dumfries al 16esimo segna l'1 a o. Dopodiché la beneamata si è dimenticata di chiudere la partita e abbassando il ritmo l'Udinese non si è data per vinta. Alternando palleggio e lanci lunghi arriva il rigore al 26esimo che Davis realizza. Come se non bastasse, Atta approfitta dello stato di debolezza altrui e sigla la seconda rete.

Da lì in poi il palleggio è finito ma si è alzato il muro difensivo fisico dei friulani ma sempre mantenendo alta la corsa per levare spazio all'Inter. A livello areo la squadra era sempre ben organizzata e compatta. Tutte queste situazioni hanno gelato il risultato. L'Udinese si è mostrata versatile e qualitativa sebbene siamo soltanto alla seconda giornata e il destino è ancora tutto da scrivere.