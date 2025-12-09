Contando anche la partita in Coppa Italia contro la Juventus e quella di ieri contro il Genoa in campionato, l'Udinese sale a 2 sconfitte di fila. Adesso l'obiettivo è solo la Serie A e non sarà facile capire dove potrà arrivare questa squadra se rimane così nell'anonimato dell'incertezza.
News Udinese – Si complica la classifica per i friulani? Il punto
La sconfitta di ieri lascia l'Udinese nel limbo della metà classifica: fare punti sarà difficile nelle prossime gare
Attualmente l'Udinese è in undicesima posizione con 18 punti. La Lazio in decima ne ha 19 e sotto c'è l'Atalanta con 16 punti. Se dovessimo dare per scontato un rialzo della squadra di Sarri e quella di Palladino, Runjaic rischia di non rimanere nella parte sinistra della classifica.
Ogni giornata è un capitolo a sé e la squadra reagisce sempre in maniera diversa non trovando una quadra di stabilità. Questo alimenta qualsiasi tipo di risultato anche se la prossima giornata l'Udinese affronterà il Napoli di Antonio Conte. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<
