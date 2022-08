Udinese | Per la mediana rossonera spunta il nome di un ex friulano

I campioni d'Italia sono alla ricerca del sostituto di Kessie, volato in Spagna in questa sessione di mercato. Occhio all'ex bianconero

Redazione

I rossoneri proseguono nella ricerca di un nuovo mediano, da affiancare nelle rotazioni alla coppia titolare formata da Tonali e Bennacer, visto che né Bakayoko, né Pobega sembrano dare garanzie in tal senso. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Aster Vranckx, centrocampista in forza al Wolfsburg, valutato dal club tedesco circa 12 milioni di euro. Se però la trattativa non dovesse chiudersi in tempi brevi, ecco che potrebbe spuntare un'alternativa cara ai tifosi friulani.

Il calciatore in questione è Seko Fofana, centrocampista francese che ad Udine ha passato 4 stagioni. Lui stesso, dopo la vittoria contro il Rennes, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Canal Plus. Queste le sue parole: "Manca ancora qualche giorno per capire quale decisione prenderò, ma finché scendo in campo sono felice perché riesco comunque ad esprimermi dando il massimo. Non so cosa mi riserverà il domani, tutto è possibile negli ultimi giorni. Ho delle richieste, devo riflettere in compagnia di chi mi circonda. La società sa cosa sto aspettando". Parole che fanno presagire una sua partenza imminente.

Un leone al servizio di Pioli

Fofana in Friuli ha disputato 120 partite totalizzando 13 reti e 12 assist e mostrando qualità da vero leader. Statistiche poi confermate anche in Ligue 1, con la maglia del Lens, con la quale Fofana ha messo a segno 14 gol e 8 assist in appena 75 presenze. Numeri interessanti per una mezz'ala, caratteristiche che a Pioli non possono fare altro che giovare, vista la carenza in zona gol dei suoi in quel reparto. Inoltre Fofana conosce bene la Serie A, quindi il suo inserimento nel nostro campionato sarebbe agevolato rispetto a giocatori che militano in campionati esteri. Vedremo che decisione prenderà Maldini, se eventualmente punterà sul ritorno dell'ex mediano bianconero. Ma adesso torniamo alle strategie di mercato di Pierpaolo Marino. L'Udinese, infatti, ha quasi chiuso per il nuovo esterno destro. Ecco di chi si tratta <<<