Udinese – Un ex ritrovato: Payero in pole per la titolarità contro i friulani

L'ex centrocampista dell'Udinese potrebbe ritrovare i suoi compagni lunedì in campionato: Nicola può dargli una chance

Lorenzo Focolari Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 11:22)

Nonostante sia un posticipo di campionato le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Cremonese e Udinese si stanno preparando al meglio per darsi battaglia lunedì alle 20:45 allo Zini. Tra le poche curiosità del match ne emerge una che riporta i friulani a fare i conti con il proprio passato recente.

Martin Payero potrebbe partire titolare nella prossima sfida. Attualmente Nicola è indeciso tra lui e Vandeputte ma le chance che l'argentino parta dal primo minuto sono elevate. Nel caso in cui scendesse in campo, la Cremonese adotterebbe un 3-5-2 con Payero mezz'ala del centrocampo.

Sarà un incontro speciale per entrambe le parti. L'avventura tra l'argentino e i friulani si è interrotta l'estate scorsa e adesso il destino ha riportato Payero e l'Udinese sullo stesso terreno.