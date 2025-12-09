News Udinese – Chance in arrivo per Rui Modesto? Il punto

Il terzino bianconero è pronto a sostituire l'eventuale mancanza di Zemura: Runjaic attende gli esiti degli esami per poi decidere

Lorenzo Focolari Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 11:34)

Mister Runjaic è dovuto ricorrere ai ripari durante la gara di ieri contro il Genoa. Dopo 15 minuti Zemura chiede il cambio e dalla panchina si scaldano due giocatori: Rui Modesto e Ehizibue. Tutti avrebbero messo l'olandese a sinistra, invece il tecnico dell'Udinese ha optato per Rui Modesto.

L'ultima apparizione era avvenuta nella sconfitta casalinga contro il Milan ad inizio campionato. La prestazione di ieri ha oscillato nel primo tempo tra il sei e l'insufficienza. Il contrasto rimpallato da Karlstrom che poi ha portato al rigore del Genoa, ha mostrato da quanto Rui Modesto non calcasse il campo.

Nella seconda frazione le redini si sono sciolte. L'esterno sinistro ha preso sempre più fiducia regalando la palla chiave per il goal di Piotrowski. Dopodiché tutta la squadra ha ceduto in termini fisici e di spazi concessi. Adesso Runjaic si trova con un dilemma per la fascia sinistra. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<