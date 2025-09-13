Udinese News – Allarme in attacco per Runjaic! Salterà il Pisa

Non parteciperà alla partita Vakoun Bayo, che è tornato in Friuli con qualche problema fisico dopo il suo impegno con la Nazionale. L'attaccante ivoriano non prenderà parte a Pisa-Udinese e al momento non si hanno informazioni sulle tempistiche del suo recupero: al suo posto, dovrebbe giocare titolare Iker Bravo. Di seguito ecco le possibili formazioni per Pisa-Udinese: