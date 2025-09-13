Non parteciperà alla partita Vakoun Bayo, che è tornato in Friuli con qualche problema fisico dopo il suo impegno con la Nazionale. L'attaccante ivoriano non prenderà parte a Pisa-Udinese e al momento non si hanno informazioni sulle tempistiche del suo recupero: al suo posto, dovrebbe giocare titolare Iker Bravo. Di seguito ecco le possibili formazioni per Pisa-Udinese:
Udinese News – Allarme in attacco per Runjaic! Salterà il Pisa
Ad un giorno dalla partita contro il Pisa, Runjaic perde una pedina dell’attacco: ecco le probabili formazioni
PISA (3-4-2-1) – Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.
In panchina: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 47 Lusuardi, 44 Denoon, 14 Akinsanmiro, 7 Leris, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 36 Piccinini, 23 Stengs, 18 Nzola.
UDINESE (3-5-2) – Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.
In panchina: 1 Nunziante, 41 Venuti, 16 Palma, 13 Bertola, 27 Kabasele, 11 Kamara, 6 Zarraga, 38 Miller, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 7 Zanoli, 77 Rui Modesto, 10 Zaniolo, 18 Buksa, 7 Gueye.
