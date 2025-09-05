Notizie Udinese – Pafundi e il suo percorso in Nazionale: le parole

L'ex giovane talento bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo percorso calcistico sino ad oggi: le parole

Lorenzo Focolari Redattore 5 settembre - 10:11

Alla vigilia dell'incontro con l'Under 21 italiana contro il Montenegro, Simone Pafundi, ex giocatore dell'Udinese, ha discusso della Nazionale e anche della sua carriera fino a ora: “Mi considero un atleta tanto significativo quanto gli altri e sono convinto che ciascuno di noi debba impegnarsi al massimo per favorire una sana rivalità personale e lavorare insieme".

"Riguardo al mio percorso degli ultimi anni, so di aver commesso degli sbagli come tutti, ma sono una persona che non ha mai rinunciato e continuerò a dare il massimo per raggiungere i miei obiettivi; quando ho avuto poche possibilità mi sono sentito demoralizzato, ma adesso mi trovo in un nuovo ambiente con persone che mi sostengono e non vedo l’ora di mostrare le mie capacità".

"Mancini? Ho optato per la Samp perché credevo fosse il luogo ideale per dare una nuova direzione alla mia carriera. Ho parlato con il mister solo il giorno dopo il mio arrivo a Genova."