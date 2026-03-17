Notizie Udinese – L’Udinese perde (di nuovo) Buksa: ecco quando rientrerà

Adam Buksa alza bandiera bianca per l'ennesima volta nel corso di questa stagione. Un'annata storta per un calciatore che sta faticando a mettersi in mostra e tenere la media reti che lo ha reso protagonista ovunque è andato. Adesso non possiamo fare altro che cercare di capire per quanto tempo dovrà assentarsi dal campo da gioco il centravanti dell'Udinese.