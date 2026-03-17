Adam Buksa alza bandiera bianca per l'ennesima volta nel corso di questa stagione. Un'annata storta per un calciatore che sta faticando a mettersi in mostra e tenere la media reti che lo ha reso protagonista ovunque è andato. Adesso non possiamo fare altro che cercare di capire per quanto tempo dovrà assentarsi dal campo da gioco il centravanti dell'Udinese.
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Notizie Udinese – L’Udinese perde (di nuovo) Buksa: ecco quando rientrerà
La squadra bianconera rischia di perdere (ancora una volta) un calciatore decisamente importante come Adam Buksa. Ecco tutti i dettagli
Una nuova lesione al soleo sinistro è l'indicazione dei medici. Il comunicato del club fa capire che ci vorrà diverso tempo per averlo a totale disposizione e si potrà riparlare di campo da gioco solo dopo la sosta nazionali. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Derby di Milano per un top? Pozzo sogna l'asta <<<
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