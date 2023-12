Udinese / Perdite per 3,6 milioni: il bilancio dei bianconeri nel dettaglio

Perdite per 3,6 milioni. Questa è la prima voce che si legge quando apriamo il bilancio dell'Udinese valido per l'anno 2023. Non sicuramente una bella notizia. Se andiamo a spulciare i numeri nel dettaglio ci rendiamo conto che in realtà questo negativo è dettato dagli ammortamenti del 2020, fatti in tempi di COVID per poter rivalutare lo stadio ed anche il marchio bianconero. Ben 6,5 sono i milioni finiti in questa manovra che deve essere ancora completata.