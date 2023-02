Udinese | Verso il Toro: Pereyra ancora out, Arslan e Thauvin in gruppo

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato che sarà un autentico crocevia per la rincorsa a un piazzamento europeo

L'Udinese sta lavorando sui campi del Bruseschi in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Torino di Ivan Juric. Quella che prenderà il via al Grande Torino sarà una sfida tutt'altro che semplice. I bianconeri vogliono riscattare il pareggio con il Verona. La gara sarà un crocevia importante per la rincorsa all'Europa, anche perché i granata sono una concorrente pericolosa per gli uomini di Sottil. Servirà la migliore Udinese per ottenere la vittoria e ribaltare il risultato dell'andata. Non solo Gerry è alle prese con dei fastidi importanti, andiamo a vedere anche le condizioni di capitan Pereyra.

Allenamento pomeridiano al Bruseschi incentrato sulla tattica. A tre giorni dal match con il Torino, si affievoliscono sempre più le speranze di ritrovare Roberto Pereyra tra i titolari. L'argentino anche oggi si è allenato a parte e, se mister Sottil adotterà la stessa regola applicata a Deulofeu, dovrebbe al massimo partire dalla panchina. In panchina, sicuramente, ci sarà anche Florian Thauvin che dopo il personalizzato di ieri, oggi si è allenato con i nuovi compagni. Il francese è in buone condizioni e potrebbe giocare uno spezzone di partita a Torino. Sarà invece out Nestorovski mentre Arslan, uscito malconcio dalla gara con il Verona, ha immediatamente recuperato e già ieri era in gruppo.

Al suo posto — Se dovesse confermare l'alzata di bandiera bianca a quel punto la società potrebbe virare su Kingsley Ehizibue dal primo minuto come negli ultimi due match, vista anche le sue prestazioni contro la Doria e contro gli scaligeri. Sicuramente un giocatore in grande crescita e che ha ancora voglia di sorprendere.