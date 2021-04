Pereyra: “De Paul mi ha consigliato l’Udinese. Qui sto benissimo”

Le dichiarazioni del Tucu a Udinese TV.

MILANO - Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni del canale ufficiale dell'Udinese, Roberto Pereyra, fantasista argentino della squadra bianconera, si è espresso così sulla sconfitta rimediata tre giorni fa a Bergamo, contro l'Atalanta, nella ventinovesima giornata di Serie A: "Al Gewiss Stadium sicuramente potevamo fare tutti di più. Conoscevamo la forza dell'Atalanta e sapevamo che sarebbe stata una gara particolarmente difficile, però non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato in allenamento durante la settimana. Eravamo in cerca di punti, ma purtroppo non li abbiamo trovati. Questa settimana cercheremo di lavorare ancora meglio, per poter ottenere un bel risultato nel prossimo turno di campionato contro il Toro".

SULLA STAGIONE - "Ci manca ancora qualcosa per acquisire del tutto una mentalità vincente. All'interno del gruppo in tanti hanno cambiato mentalità e ora cercano maggiormente la vittoria, ma dobbiamo ancora fare il salto di qualità definitivo".

SULLE SUE CONDIZIONI - "Qui c'è uno staff che lavora molto bene e sono contento di come mi sto allenando. Sto molto bene all'Udinese, sento di essere cresciuto molto e soprattutto mi diverto: questo rende indubbiamente più facile e gradevole il lavoro quotidiano".

SU DE PAUL - "E' stato proprio lui a consigliarmi di venire a Udine. Lavorarci insieme è molto bello, non capita spesso di allenarsi con qualcuno che reputi un amico prima ancora che con un compagno di squadra. La sua presenza dà forza non solo a me, ma a tutta la squadra. E' il nostro capitano e ha enormi qualità, sia tecniche che fisiche".

SUL SUO RUOLO - "Mi piace giocare sia mezzala che trequartista. Per me la cosa fondamentale è poter aiutare la squadra, poi è l'entusiasmo che fa la differenza. Sono sempre pronto a dare il mio contributo e a mettermi a disposizione per il bene del gruppo".