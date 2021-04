Serie A, Atalanta-Udinese: le parole di Gotti e Gasperini

I commenti dei due allenatori.

UDINE - Seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese, battuta al Gewiss Stadium dall'Atalanta, nella ventinovesima giornata di Serie A. Approccio sbagliato alla gara da parte della compagine friulana, che si ritrova in svantaggio dopo diciannove minuti per il gol di Luis Muriel. Lo stesso attaccante colombiano raddoppia al quarantatreesimo ma, un minuto più tardi, la squadra di Luca Gotti rientra in partita con Pereyra. Nella ripresa, tuttavia, è ancora l'Atalanta a partire meglio e Duvan Zapata sigla la terza rete per gli orobici. L'Udinese, dal canto suo, riesce a reagire accorciando nuovamente le distanze con il primo gol stagionale di Stryger Larsen, ma ciò non basta ad evitare la dodicesima sconfitta in campionato. Mister Gotti ha analizzato il match in conferenza stampa.