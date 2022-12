News Udinese / Pereyra in gol per spegnere le voci di mercato

Il Tucumano ha portato in vantaggio e friulani e ha dimostrato ancora una volta la sua centralità nel progetto del tecnico piemontese

Pereyra è l'uomo chiave di questa Udinese. Oltre alla prova di ieri pomeriggio, quest’anno ha fornito a Sottil un’importante soluzione tattica, con il suo dirottamento sull’esterno: da quel momento la squadra ha iniziato ad inanellare risultati utili e prestazioni convincenti, salvo poi cedere nell’ultima fase prima della sosta. In termini realizzativi per lui 1 gol e 6 assist in Serie A in questa stagione fino a questo momento.

Nonostante sia seguito da vicino dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, ed abbia il contratto in scadenza il prossimo giugno, Roberto Pereyra continua ad essere uno dei giocatori centrali del progetto Udinese. Benché il centrocampista sia al centro di numerosi voci di mercato, la società friulana non sembra volersi privare delle sue giocate. Anche questo pomeriggio infatti, in occasione dell’amichevole di lusso alla Dacia Arena persa contro il West Ham, il Tucumano è stato impiegato regolarmente da Andrea Sottil, e ha siglato la rete del momentaneo vantaggio. Come fosse un segnale che lui per questa squadra c'è e vuole incidere.

La volontà del Tucu — Dal canto suo però, anche il giocatore sta facendo diverse valutazioni, tra le quali quella di ritornare nella sua terra natia, l'Argentina. Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare in patria prima o poi, soprattutto avendo un grande legame con il suo paese. La decisione finale come spesso accade dovrà essere del giocatore stesso.