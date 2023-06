Udinese | Ag. Pereyra: “Non escludo che possa restare. Udine è casa sua”

Il capitano dell'Udinese Roberto "El Tucu" Pereyra andrà in scadenza contrattuale al termine di questa stagione. Una situazione che la società diretta dalla famiglia Pozzo sta cercando in tutti i modi di sistemare. Ad oggi non si hanno grandi novità sul suo futuro, visto che da quando l'entourage del giocatore ha aperto al rinnovo nessuno è stato in grado di fare dei passi in avanti. Da quando è arrivato il Tucu ha scritto pagine bellissime nel corso delle ultime tre stagioni, ma adesso sembra esserci uno stallo e la situazione non verte a favore del team friulano.