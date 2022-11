Calciomercato Udinese – Tuttosport è sicuro: i viola su due titolarissimi

Il campionato è in pausa, ma la squadra di Andrea Sottil vuole fare la differenza a tutti i costi. Non sarà semplice mettere in difficoltà le società di primissimo livello, ma i bianconeri hanno dato la dimostrazione di esserne capaci. Adesso bisogna continuare a lavorare in vista della ripresa e delle venticinque partite che mancano da oggi fino alla fine della stagione. Sicuramente ci saranno dei passi falsi, ma se si vuole puntare all'Europa occorre una seconda parte di annata praticamente perfetta. Nel frattempo bisogna difendere anche i propri gioielli dai possibili attacchi delle altre squadre. I viola sembrano essere interessati a due titolarissimi.

Un affare molto complesso

I viola vorrebbero concludere questa operazione già nei primissimi giorni di mercato e provare in tutti i modi ad assicurarsi alcuni dei talenti più interessanti della squadra bianconera. Come sappiamo, però, l'Udinese non ha nessuna intenzione di cedere i suoi pezzi pregiati nel corso della prima parte della stagione. Di conseguenza la trattativa si complica sin da subito. Inoltre i friulani domandano almeno 30 milioni di euro per un calciatore come quello portoghese e contano di trovare un accordo per il rinnovo assieme al capitano Pereyra.