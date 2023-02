Udinese | Pereyra premiato dall’AIC come miglior giocatore dei friulani

Il capitano dei bianconeri, attualmente infortunato, è stato premiato dall'associazione calciatori come miglior giocatore del 2022

Il team allenato da Andrea Sottil non riesce più a trovare continuità sul campo da gioco. La squadra allenata da Sottil ha smarrito la solidità e la continuità che cercava. Bisogna analizzare nel dettaglio tutte le ultime giocate e soprattutto la solidità che rischia di essere persa dopo tutti questi risultati senza un successo. La dirigenza sta già pensando a come poter mantenere un gruppo compatto nonostante i tanti problemi e la mancanza di vittorie che continua a susseguirsi di settimana in settimana .Nel frattempo però, Pereyra ha ricevuto un importante riconoscimento dall'AIC.

Il capitano Pereyra si è aggiudicato il premio come miglior giocatore dell'Udinese per l'anno 2022. Un riconoscimento importante conferito dall'Associazione Italiana Calciatori nell'ambito del Gran Galà del Calcio del Triveneto con il voto anche dell'Unione della stampa Sportiva Italiana. Un altro premio per il capitano, sempre più fondamentale per lo scacchiere tattico di Sottil.

Le condizioni del Tucu — Un grande sospiro di sollievo sulle condizioni di Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino ha parlato ai microfoni di TV12 sul canale ufficiale del club ha parlato anche delle sue condizioni: “Ringrazio tutta la gente che mi ha votato, sono contento per questo, vi ringrazio di cuore. Sono felice di essere tornato al gol, ma sarei stato molto più felice se la squadra avesse vinto. Siamo consapevoli di questo periodo difficile, ma sappiamo anche che la vittoria arriverà, stiamo lavorando per quello. Io sto bene, questa settimana vediamo con lo staff medico, ma sicuramente a Bergamo ci sarò sabato, sarà una partita importante per noi. Noi e i tifosi vogliamo la vittoria”.. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni del portiere Marco Silvestri. Ecco le sue parole su questo momento <<<