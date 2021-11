Udinese – Tegola Pereyra / Gotti studia le alternative

Momento nero in casa Udinese . Oltre ai pessimi risultati ottenuti nell'ultimo periodo, adesso c'è da fare i conti con l'infortunio del giocatore con maggiore qualità: Roberto Pereyra .

Il tucu rischia di dover stare fuori per circa due mesi. Sicuramente, non tornerà in campo prima di febbraio. Tegola pesantissima. Mister Luca Gotti deve trovare soluzioni alternative. I dettagli <<<