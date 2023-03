News Udinese – Ebosele vuole essere titolare / L’ultima idea di Sottil

Il team bianconero lavora intensamente sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Arrivano novità sull'esterno

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara ai prossimi incontri di campionato. Dopo la buona prestazione contro l'Atalanta, adesso bisogna ritornare a vincere in un match tutt'altro che impossibile e contro una società che vive una posizione in classifica abbastanza simile. Stiamo parlando del match che vedrà da una parte l'Udinese e dall'altra i toscani dell'Empoli. Proprio la partita di Bergamo ha cambiato davvero diverse opinioni su un giocatore in particolare, stiamo parlando di Festy Ebosele. Il laterale arrivato quest'estate non ha trovato molto spazio (fino ad ora) ma dopo la partita di sabato scorso potrebbe essere cambiato tutto. Andiamo a vedere le ultime in vista proprio della prossima sfida di campionato.

Il calciatore che arriva dal Derby County vuole essere a tutti i costi protagonista nel corso di questo finale di stagione. L'obiettivo è quello di lanciarsi anche in vista del prossimo anno e di un campionato che si prospetta ancora più interessante, visto che ci sarà meno concorrenza proprio sui due out laterali. Già contro l'Empoli, però, potrebbe arrivare una decisione a sorprese e di conseguenza in panchina potrebbe non andarci lui, ma l'altro neo acquisto estivo: Kingsley Ehizibue. Al momento il ballottaggio è davvero apertissimo e sarà difficile dare una risposta certa.

L'ultima idea sulla destra — Con l'esplosione del talento irlandese ci sarà anche più spazio per spostare la qualità nel mezzo del campo. Di conseguenza l'argentino e capitano Roberto Pereyra potrebbe prendersi un ruolo da assoluto protagonista nel mezzo del campo ed aiutare la squadra a creare più occasioni da gol. L'arrivo di Festy è sicuramente un grande aiuto per la squadra che adesso deve saperne cogliere i frutti.